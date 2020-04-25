СтраницыПобеды: как советские войска штурмовали Берлин и добились капитуляции Германии

Через 1400 дней после начала Великой Отечественной войны советские войска подошли к столице Германии. Берлинская операция, являвшаяся кульминацией самого масштабного конфликта в истории человечества, стала одним из грандиознейших сражений Второй мировой войны. Ожесточённые круглосуточные бои за каждый квартал, самоубийство Гитлера, знамя над Рейхстагом, капитуляция берлинского гарнизона и самой фашистской Германии — обо всём этом вы узнаете в онлайн-хронике проекта #СтраницыПобеды.
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Автообновление
25 апреля 2020
17:00
#Конев45 Повсюду на столбах и деревьях висят немецкие солдаты, казнённые «трусы и дезертиры». Непохожи немцы на трусов, дерутся упорно, несмотря на общую безнадёжную обстановку. Вешая своих солдат, фашистская верхушка стремится хоть как-нибудь отдалить собственный конец.
— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 25, 2020
16:40
#Конев45 Похоже, 12-я армия наступает, выполняя приказ, но уже не имея большой цели. Для генерала Венка наступил психологический перелом, и он наступает только для отвода глаз. Уже ясно, что все попытки деблокировать Берлин потерпели крах. Гитлер и остатки его войск в западне.
— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 25, 2020
15:20
#Жуков45 Гитлер, должно быть, всё ещё верит, что 9-я и 12-я армии вермахта могут переломить ход битвы за Берлин. Возможно, ему не доложили, что обе армии уж связаны боями и пробиться в Берлин никак не смогут. Но, несмотря на очевидно безвыходное положение, гарнизон не сдаётся.
— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 25, 2020
14:25
#1Бел45 25-я танко-гренадёрская дивизия группы Штайнера проводит деблокирующую атаку на Берлин в направлении района Шпандау, к востоку от которого до центра Берлина всё находится под контролем вермахта. Части 1-й Польской армии дают активный и успешный отпор немецкой атаке.
— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 25, 2020
14:10
#Конев45 Ожесточённые бои в Берлине осложнились чередой ударов нашей авиации по своим войскам на улицах города. Во время уличных боёв авиации вообще сложно наносить точные удары: всё в развалинах, всё окутано пламенем, дымом, пылью. Сверху вообще трудно разобрать, где что.
— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 25, 2020
13:35
#Конев45 МОЛНИЯ Сегодня случилось событие, которого мы ждали более полугода: на р. Эльба встретились войска СССР и США. Гитлеровская армия рассечена на войска 9-й, 12-й, 3-й танковой армий, находящиеся внутри и вокруг Берлина, и группу армий «Центр» на юге Германии. pic.twitter.com/iCym01HUio
— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 25, 2020
13:30
#1Укр45 В 13:30 в полосе 5-й гв. армии в районе Стрела на р. Эльба части 58-й гв. дивизии встретились с разведгруппой 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии; в районе Торгау на р. Эльба батальон 173-го гв. стрелкового полка встретился с другой разведгруппой 69-й дивизии. pic.twitter.com/17B0rOazJJ
— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 25, 2020
13:20
#Чуйков45 Штурмовые группы 8-й гв. армии наступают к Тиргартену в центре Берлина с юга, вдоль западного берега Шпрее, при поддержке танков и орудий всех калибров. В суживающейся к центру города полосе нашего наступления также действуют части 1-й гв. танковой армии Катукова. pic.twitter.com/obWTqqGDYc
— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 25, 2020
13:09
#Чуйков45 Начался штурм центра Берлина. Там зарылись в каменные руины не просто солдаты, там сосредоточились фашистские маньяки, преступники, которые обагрили свои руки невинной кровью. Фанатиков, связавших насмерть свою жизнь с нацистским режимом, в Германии ещё достаточно. pic.twitter.com/ypWEiz03Sh
— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 25, 2020
12:40
#1Укр45 Переправившись через Тельтов-канал, 3-я гв. танковая армия развивает успешное наступление, выйдя к кварталам с плотной старой застройкой. Сегодня части армии попали под удар авиации соседнего #1Бел45: погибло и ранено до 100 человек, потеряно 16 автомашин и 6 орудий. pic.twitter.com/HYYsNxtwbu
— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 25, 2020
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Источник: Россия Сегодня