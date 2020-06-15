Стрельбу на Ленинском проспекте в Москве устроил прохожий, предположительно, из травматического пистолета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные полиции.

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Там рассказали, что в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение ПДД.

«Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия произвёл выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения», — говорится в сообщении.

Как указывается, с целью обезвреживания нападавшего сотрудниками было применено табельное огнестрельное оружие.

Ранее стало известно о стрельбе на Ленинском проспекте. По данным СМИ, пострадали два сотрудника полиции и один гражданский.

Источник RT сообщил, что стрельбу устроил неизвестный мужчина, который подошёл к автомобилю полицейских, когда те выписывали протокол.

По имеющимся сведениям, он стрелял из травматического оружия и попал им в голову и в ногу.