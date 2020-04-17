Строители медцентра при Минобороны заразились коронавирусом

17 апреля 2020     21
Строители медцентра при Минобороны заразились коронавирусом

В Бурятии во время строительства медицинского центра в военном городке Сосновый Бор, которым занимается Министерство обороны России, девять человек заразились коронавирусом. Об этом в пятницу, 17 апреля, «Интерфакс» рассказала замруководителя Роспотребнадзора по республике Елена Кузьмина.

Отмечается, что все рабочие — гражданские, из военных никто не заболел. В настоящее время на карантин поместили 60 человек.

По словам Кузьминой, заразить строителей мог глава подрядной организации, прилетевший в Бурятию из Тюмени около недели назад. При этом известно, что он совершал пересадку на авиарейс в Москве и, возможно, именно там заболел Covid-19. Замруководителя Роспотребнадзора по республике также рассказала, что у него появились характерные для данной инфекции симптомы, а через некоторое время тест-система показала положительный результат на коронавирус.

Заражения, выявленные на стройке, никак не повлияют на темп работы, заявила Кузьмина. В планах закончить строительство многофункционального медицинского центра к 30 апреля. Кроме того, ввести объект в эксплуатацию хотят еще раньше — 28 апреля.

16 апреля Минобороны впервые назвало число зараженных коронавирусом в армии — в ведомстве сообщили о положительных тестах на инфекцию у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного командного училища (ТВВИКУ). Причиной стал контакт одного из военнослужащих за пределами училища.

За последние 24 часа в России зафиксировали 4 070 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, по состоянию на 17 апреля общее число инфицированных в стране увеличилось до 32 008.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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