Супруга Семака и мать семерых детей заявила о желании завести ещё троих-четверых

30 марта 2020     11
Супруга Семака и мать семерых детей заявила о желании завести ещё троих-четверых

00:26

Анна Семак, супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака и мать семерых детей, заявила о том, что хотела бы завести ещё троих-четверых.

РИА Новости © Магомед Чабаев

Помимо собственных детей, у пары есть усыновлённая девочка.

«Мы не наказываем детей, потому что семья — это не карательный орган, а понимающие, родные, близкие по духу люди. Дети — отражение нашего эмоционального фона. Сколько детей ещё хотим? Я здраво оцениваю свои ресурсы. Надеюсь, моего эмоционального и физического здоровья хватит ещё на троих-четверых», — сообщила Анна Семак в сервисе Stories в Instagram.

Ранее сообщалось, что Кейн не исключил своего ухода из «Тоттенхэма».

Источник: Россия Сегодня

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