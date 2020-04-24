Свободные агенты и ветераны с именем: кем может усилиться «Рубин» после возможного урезания финансирования

По информации СМИ, основной спонсор казанского «Рубина» — группа компаний ТАИФ — собирается со следующего сезона сократить финансирование клуба на 70%. Урезание бюджета приведёт к тому, что казанцы вынуждены будут перейти в режим жёсткой экономии. Скажется это и на трансферной политике клуба, в связи с чем скауты начнут ориентироваться прежде всего на свободных агентов. Первым из них может стать Олег Шатов, у которого в июне истекает контракт с «Зенитом».

Интерес к Шатову на фоне слухов о сокращении бюджета

Казанский «Рубин» минувшей зимой стал одним из главных ньюсмейкеров РПЛ. В декабре у команды появился новый главный тренер Леонид Слуцкий, причём контракт с ним подписали сразу на пять лет. Активен был клуб и на трансферном рынке. Состав двукратного чемпиона России пополнили Иван Игнатьев, Дмитрий Тарасов, Оливер Абильгор, Пабло Сантос, Солтмурад Бакаев, Дарко Йевтич и Денис Макаров. Причём сложно сказать, что боссы клуба сильно потратились, так как большая часть расходов ушла на форварда «Краснодара».

Однако в ближайшее время «Рубину», похоже, придётся научиться жить в режиме строжайшей экономии. Это связано с возможным урезанием финансирования со стороны группы компаний ТАИФ. По информации СМИ, основной спонсор команды изначально планировал выделить казанцам 2 млрд рублей на сезон-2020/21, но теперь теперь эта сумма может уменьшиться до 600 млн. В случае такого развития событий «Рубину» придётся забыть о серьёзных тратах на новичков и сделать ставку на свободных агентов.

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Первой ласточкой может стать бывший игрок сборной России Олег Шатов, в середине 2010-х принимавший участие в чемпионатах Европы и мира. По информации СМИ, в межсезонье полузащитник переедет в Казань на правах свободного агента, поскольку в июне у него заканчивается контракт с «Зенитом», о продлении которого ничего не сообщается.

29-летний футболист, безусловно, способен усилить коллектив Слуцкого, с которым он хорошо знаком как раз по работе в национальной команде. Шатов техничен, обладает отличным пасом и нестандартно мыслит на поле. Вдобавок он универсален и в полузащите может сыграть практически на любой позиции.

Однако серьёзным минусом уроженца Нижнего Тагила считается травматичность. Только за последние два сезона из-за различных повреждений он пропустил больше 100 дней, а в весенней стадии текущего розыгрыша РПЛ не принимал участия в матчах из-за мышечных проблем. Но в данной ситуации казанцы ничем не рискуют, ведь платить за футболиста им не придётся.

Проблемы на левом фланге обороны и отсутствие опорника

В настоящий момент «Рубин», несмотря на активную зимнюю кампанию, укомплектован не столь хорошо. Во-первых, семеро футболистов находятся в команде на правах аренды и уже летом могут покинуть Казань. Во-вторых, глубина состава оставляет желать лучшего и несколько позиций явно нуждаются в усилении.

Прежде всего, речь идёт о левом фланге обороны. В распоряжении Слуцкого имеются Николай Поярков и Даниил Степанов, которые немало играли у его предшественника на посту главного тренера казанцев Романа Шаронова. Однако новый тренер решил использовать на этом месте арендованного у «Спартака» Александра Зуева, хотя тот никогда прежде не играл в защите, а обычно выходил на левый фланг атаки. В результате, воспитанник «Чертаново» неплохо смотрится при подключениях к атакам из глубины, но ожидаемо не столь убедителен на своей половине поля.

Проблемы имеются и в опорной зоне. Они должны были решиться с приходом Дмитрия Тарасова, но экс-полузащитник сборной России сломал ногу на сборах, и вернётся в строй лишь в мае. Без него команде не хватало разрушителя в опорной зоне, а Вячеслав Подберёзкин, Игорь Коновалов и новичок Оливер Абильгор с этими функциями не справлялись. Отсюда большое количество быстрых атак соперника через центр поля.

Не оправдывается и покупка Дарко Йевтича, который никак не проявляет себя на позиции плеймейкера. То же можно сказать о самом именитом новобранце команды Иване Игнатьеве. Молодой форвард пока не вписался в игру казанцев. На новом месте у него нет возможности врываться в свободные зоны на чужой половине поля. Подопечные Слуцкого чаще предпочитают направлять мяч в штрафную верхом, но не обладающий выдающимися антропометрическими данными форвард с трудом цепляется за эти передачи.

Как итог — отсутствие конкретики у чужих ворот. В трёх матчах под руководством Слуцкого «Рубин» забил лишь однажды, хотя и пропустил при этом столько же. В поединке с «Тамбовом» казанцы владели мячом более 70% игрового времени, но практически не создавали моментов у ворот соперника и нанесли всего три удара в створ.

Свободные агенты, которые могут пригодиться

Таким образом, в межсезонье «Рубину» понадобится качественное усиление. И даже несмотря на возможное урезание финансирования, казанцы могут взять немало сильных футболистов на правах свободных агентов. Если начать с левого фланга обороны, то летом истекут соглашения с клубами у Юрия Жиркова («Зенит») и Михаила Меркулова («Урал»).

Останется ли бронзовый призёр Евро-2008 в Санкт-Петербурге, пока непонятно, однако его очень хотят видеть в родном Тамбове. Отпугнуть «Рубин» в данном случае может возраст, ведь в августе Юрию исполнится 37 лет. Несмотря на это Жирков по-прежнему не портит погоды даже в сильнейшей команде России, поэтому вряд ли захочет отказываться от нынешнего статуса в пользу роли играющего тренера для молодых подопечных Слуцкого.

Но куда более подходящим вариантом для казанцев выглядит Меркулов, который на десять лет младше Жиркова. СМИ неоднократно сватали защитника в «Спартак», однако до истечения срока контракта с «Уралом» тот, скорее всего, не выйдет на поле из-за конфликта с клубом, что может понизить интерес к нему со стороны топ-команд. В таком случае перехватить футболиста может «Рубин», а ему самому наверняка будет интересно поработать с именитым специалистом.

На европейском рынке свободных агентов обращает на себя внимание 32-летний Иван Стринич, который ещё два года назад сражался вместе со сборной Хорватии за победу на чемпионате мира в России. Сразу после мундиаля у спортсмена обнаружили проблемы с сердцем, а летом 2019-го «Милан» разорвал с ним контракт. С тех пор исполнительный и трудолюбивый левый защитник остаётся без команды и открыт для новых предложений. Безусловным плюсом хорвата является и знание русского языка, ведь в начале 2010-х он четыре года провёл в «Днепре».

Опорную же зону «Рубин» может бесплатно укрепить не менее опытным Жусилеем, который в 2011-м стал одним из первых новичков «Анжи» Сулеймана Керимова. Тогда махачкалинцы отдали за него €11 млн. В составе дагестанского коллектива бразилец провёл три года и запомнился болельщикам как надёжный мощный опорник, который буквально «выжигал» весь центр поля. В феврале он покинул «Сан-Паулу» и с тех пор является свободным агентом.

Из российских футболистов казанский клуб может укрепить центр поля, помимо Шатова, его одноклубником Далером Кузяевым, который также регулярно испытывает проблемы со здоровьем и, похоже, может покинуть «Зенит». Зато Далер, как и Шатов, способен сыграть в центре поля практически на любой позиции. Вопрос только в том, потянут ли в Казани зарплату обоих.

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А вот Динияру Билялетдинову много платить точно не придётся. Хавбек больше года находится без клуба, но пока не заявлял о завершении карьеры. Не исключено, что в 35 лет Динияр ещё сможет помочь «Рубину». Возможно, проводить на поле по 90 минут полузащитник уже не в состоянии, но как минимум он будет готов качественно выходить на замены и делиться с партнёрами своим опытом. Тем более, ради команды Билялетдинов может одинаково хорошо отработать на многих позициях в отведённое ему время.

То же можно сказать о 36-летнем Павле Погребняке, у которого летом истечёт соглашение с «Уралом». В настоящий момент высокий мощный форвард походит казанцам с их большим количеством навесов с флангов куда больше, чем Игнатьев. А завершать карьеру Павел пока не собирается.

Уже сейчас у казанцев хватает вариантов на российском рынке. Так, без команды после ухода из белорусского «Витебска» находится чемпион Европы в составе юношеской сборной России Александр Прудников — ещё один фактурный игрок, способный продавить практически любого визави. При этом нападающему, которого считали главным талантом своего поколения, только исполнился 31 год. Он явно не сказал своего последнего слова и явно постарается использовать один из последних шансов в карьере.

В конце концов, казанцы могут обратиться к ещё одному бывшему форварду команды. Речь об Игоре Портнягине. Уроженец Владивостока по-настоящему раскрылся в «Рубине» под руководством Рината Билялетдинова. В сезоне-2014/15 нападающий забил 11 мячей в РПЛ и даже дебютировал в составе сборной России. Большой ошибкой для Портнягина, как оказалось, стал уход в «Локомотив», где он так и не заиграл. Игорь начал путешествие по многочисленным арендам, а в январе и вовсе остался без клуба после расставания с «Нижним Новгородом».