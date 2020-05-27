«Тайные эксперименты»: заявившая об американских биолабораториях на Украине оппозиционная партия направила жалобу в ООН

27 мая в Киеве должно состояться очередное заседание суда по делу об использовании символики дивизии СС «Галичина». В качестве истца выступает глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он пытается добиться в судебном порядке наказания для депутата Верховной рады, экс-директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Ранее тот отказался признавать нацистской символику украинской дивизии СС. Эксперты сомневаются, что Вятрович понесёт ответственность за свои действия. По их мнению, ни суд, ни политические власти страны не намерены портить отношения с радикалами.

Депутаты Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин направили в ООН официальную жалобу по факту незаконной деятельности на Украине американских биолабораторий. Об этом Кузьмин сообщил в своём Facebook и разместил сам документ, направленный в Совет по правам человека ООН.

«Чем ещё, кроме предательства национальных интересов, можно объяснить сокрытие украинскими властями информации о тайных экспериментах, проводимых в Украине военными биологами США? Почему для украинского народа информация об этом должна быть тайной? Почему американские военные биологи, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, у нас могут позволять себе то, что запрещено там у них? Почему украинские власти отказываются расследовать многочисленные факты бактериологического заражения и смерти среди украинского населения в местах дислокации американских бактериологических лабораторий?», — говорится в заявлении украинского депутата.

Кузьмин подчеркнул, что депутаты не получили ответа на эти вопросы у властей Украины и потому были вынуждены обратиться с официальным запросом в ООН.

Об организации биологических лабораторий США на постсоветском пространстве хорошо известно, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«На самом деле ситуация ещё хуже, чем думает Кузьмин, поскольку киевские власти сами не знают, чем там действительно занимаются американские военные биологи, которые их не посвящают в свои дела», — отметил политолог в беседе с RT.

Владимир Жарихин отметил, что Украина является самой большой бывшей республикой СССР и самой зависимой от США, что позволяет Вашингтону разворачивать там подобную деятельность.

«Официального закона, касающегося деятельности иностранных бактериологических лабораторий на украинской территории, не существует, они работают за пределами правого поля Украины», — пояснил эксперт.

Лабораторный вопрос

В тексте жалобы, опубликованной Ренатом Кузьминым, утверждается, что на Украине в настоящее время действуют 15 американских лабораторий, занимающихся биологическими и бактериологическими исследованиями.

В документе поясняется, что они были организованы в рамках соглашения от 2005 года между Минобороны США и Минздравом Украины. В этих лабораториях ведутся работы со штаммами опасных инфекционных заболеваний, отмечают составители жалобы. Их деятельность финансируется по линии Агентства по уменьшению угроз в сфере обороны Пентагона (DTRA), занимающегося борьбой с оружием массового поражения.

Виктор Медведчук AFP © Vasily MAXIMOV

«Таким образом, США в нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении побудили Украину к производству бактериологических (биологических) агентов и токсинов, а также помогают ей и поощряют в осуществлении этой неконвенционной деятельности. Патогены производятся на территории Украины в полностью финансируемых США лабораториях и передаются американской стороне. Привлечённый к программе персонал обладает дипломатическим иммунитетом», — говорится в документе.

В жалобе также перечисляются случаи вспышек на Украине различных инфекционных заболеваний — геморрагической пневмонии, холеры, вирусов свиного гриппа H1N1 (в 2009 году его распространение привело к пандемии) и гепатита А.

В документе отмечается, что вспышки заболеваний наблюдались в областях, где были расположены американские бактериологичкие лаборатории.

Ответы и оправдания

После публикации жалобы депутатов украинские СМИ направили запрос в Минздрав страны о наличии таких лабораторий на Украине.

В ответе говорится, что в стране под эгидой DTRA были построены биологические лаборатории. Однако в ответе речь идёт о 8 учреждениях: в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской, Тернопольской областях, а также республиканского лабораторного центра в Крыму.

При этом в опубликованном СМИ заявлении отмечается, что программа, по которой были построены эти учреждения, была прекращена в 2014 году.

Однако, по данным СМИ, в 2016 году программа была возобновлена в рамках меморандума, подписанного Министерством по вопросам европейской интеграции Украины и американской компанией Black & Veatch Special Projects Corp. Целью совместного предприятия было заявлено подключение украинских лабораторий к единой Электронной интегрированной системе наблюдения за заболеваниями.

При этом в регистрационной карточке проекта, которая была подписана первым замминистра экономики Максимом Нефедовым в 2017 году, содержится информация уже о 13 объектах, пишут СМИ.

В ней же в целях проекта указаны предотвращение распространения патогенов для разработки биологического оружия, а также «расширение общенациональной сети диагностических лабораторий, которые работают с особо опасными инфекциями».

Стоит отметить, что на сайте посольства США на Украине содержатся сведения о Программе уменьшения биологической угрозы на Украине, в приоритетах которой указаны «консолидация и безопасность патогенов и токсинов, вызывающих опасения с точки зрения безопасности», а также поддержка «возможностей Украины по выявлению вспышек заражений, вызываемых опасными патогенами, и оповещению о них до их перехода в разряд угроз безопасности или стабильности».

В настоящее время «реализацией Программы уменьшения биологической угрозы на Украине занимаются Министерство здравоохранения, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей, Национальная академия аграрных наук и Министерство обороны», сообщается на сайте.

Источник RT в Минздраве Украины утверждает, что число американских биолабораторий на территории страны может превышать 15.

«На Украине свыше 15 лабораторий в разных регионах страны, в т.ч. и в Киеве, которые финансируются американцами. Чем они занимаются на самом деле — неизвестно, это засекреченная информация. Нам говорят только то, что идёт обмен данными о выявленных заболеваниях. Но на Украине действительно большое количество разных эпидемий — от кори до туберкулёза», — отметил собеседник RT.

Вопросы без ответа

Депутаты «Оппозиционной платформы» уже не первый раз поднимают вопрос пребывания на территории Украины американских лабораторий. В середине апреля Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин направили запрос о лабораториях Владимиру Зеленскому. В нём, в частности, содержались требования пояснить, на основании каких законодательных норм эти организации ведут деятельность на Украине, а также как регулируется их работа.

После того, как этот запрос был растиражирован украинскими СМИ, ответ на него дали в посольстве США. В нём утверждалось, что данные, изложенные в запросе «Оппозиционной платформы», являются российской дезинформацией.

«Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки», — говорится в заявлении американской стороны.

При этом окончательной ясности, какими именно соглашениями и правовыми нормами регулируется работа этих лабораторий — нет, отмечают представители различных политических сил.

«Лаборатории работают на основе непонятных соглашений. Но на законодательном уровне не принималось никаких разрешений на этот счёт. Поэтому госорганы всё отрицают. Например, СБУ официально заявляют, что никаких лабораторий нет. Американцы якобы помогают Украине бороться с «биологическим терроризмом». Ну а как они могут сообщить правду? Подобное заявление может привести к скандалу не только на Украине, но и в Европе. Думаю, что наши соседи не обрадуются, когда узнают о существовании биологических лабораторий», — говорит источник RT в партии «Голос».

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с RT считает, что процесс создания сети таких лабораторий могли начать ещё при администрации президента Виктора Ющенко.

«Ещё тогда власть была полностью подчинена неукраинским интересам и любые сообщения из Вашингтона были указанием к действию», — рассказал политолог.

Источник RT в партии «Батькивщина» считает, что Украина подходит для подобной неподотчётной деятельности.

«Лаборатории работают с конца 90-х, регулярно открываются новые центры, и ни у одного госоргана нет к этому вопросов. В любой другой стране подобные вещи были бы невозможны», — отметил собеседник RT.

Главным проблемным моментом в этой ситуации является то, что власти Украины, по-видимому, не имеют никаких рычагов контроля за деятельностью таких организаций, добавил Михаил Погребинский.