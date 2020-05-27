«Такой опыт, безусловно, будет востребован и полезен»: Путин о дистанционном формате работы

27 мая 2020     15
«Такой опыт, безусловно, будет востребован и полезен»: Путин о дистанционном формате работы

17:08

RT

Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по вопросам ситуации на рынке труда и мерам его поддержки. Встреча проходит в режиме видеоконференции. RT ведёт трансляцию.

‘); window.relapTasks = window.relapTasks || []; window.relapTasks.push(function(api) {api.addWidgets();}); }); }); Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

«Такой опыт, безусловно, будет востребован и полезен»: Путин о дистанционном формате работы
«Такой опыт, безусловно, будет востребован и полезен»: Путин о дистанционном формате работы

17:08 RT Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по вопросам ситуации на рынке труда и мерам его поддержки. …


Путин назвал число зарегистрированных безработных в России
Путин назвал число зарегистрированных безработных в России

17:19 Число официально зарегистрированных безработных в России составляет порядка 1,9 млн человек. Об этом в ходе совещания по ситуации на …


В Севастополе новорожденным будут дарить подарки
В Севастополе новорожденным будут дарить подарки

Врио губернатора Севастополя предложил общественникам разработать состав набора для новорожденных, в рамках реализации проекта «Губернаторский подарок».  Как сообщил глава города …


В Крыму зацвела неопалимая купина, пыльца которой вызывает ожог
В Крыму зацвела неопалимая купина, пыльца которой вызывает ожог

В Севастопольском лесхозе предостерегают любителей собирать полевые цветы – сейчас в регионе цветёт красивое, но очень опасное растение – ясенец …


В Крыму в ходе рейда выявлены 13 таксистов-нелегалов
В Крыму в ходе рейда выявлены 13 таксистов-нелегалов

В Крыму завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист», которое проводили сотрудники Крымского линейного управления МВД России вместе с коллегами из ГИБДД. Они …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты