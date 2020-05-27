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«Такой опыт, безусловно, будет востребован и полезен»: Путин о дистанционном формате работы
17:08 RT Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по вопросам ситуации на рынке труда и мерам его поддержки. …
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Путин назвал число зарегистрированных безработных в России
17:19 Число официально зарегистрированных безработных в России составляет порядка 1,9 млн человек. Об этом в ходе совещания по ситуации на …
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Врио губернатора Севастополя предложил общественникам разработать состав набора для новорожденных, в рамках реализации проекта «Губернаторский подарок». Как сообщил глава города …
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В Крыму зацвела неопалимая купина, пыльца которой вызывает ожог
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В Крыму завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист», которое проводили сотрудники Крымского линейного управления МВД России вместе с коллегами из ГИБДД. Они …