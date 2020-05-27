Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по вопросам ситуации на рынке труда и мерам его поддержки. Встреча проходит в режиме видеоконференции. RT ведёт трансляцию.

«Такой опыт, безусловно, будет востребован и полезен»: Путин о дистанционном формате работы

«Такой опыт, безусловно, будет востребован и полезен»: Путин о дистанционном формате работы 17:08 RT Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по вопросам ситуации на рынке труда и мерам его поддержки. …



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