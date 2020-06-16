Тедеско рассказал, кого «Спартак» попробует использовать на позиции ушедшего Мельгарехо

15 июня 2020     12
Тедеско рассказал, кого «Спартак» попробует использовать на позиции ушедшего Мельгарехо

23:50

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кого рассматривает на позиции ушедшего из команды игрока Лоренсо Мельгарехо.

globallookpress.com

«Мы потеряли Мельгарехо, но прежде чем кого-то покупать и тратить деньги, мы хотим попробовать на этой позиции Голосова. Если у нас есть молодой игрок, который может играть, почему бы не довериться ему?» — цитирует Тедеско Sport24.

Мельгарехо выступал за красно-белых с 2016 года. На его счету 116 матчей, 17 забитых мячей и 11 результативных передач в составе москвичей. 

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй команды.

Источник: Россия Сегодня

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