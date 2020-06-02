Террористы обстреляли населённые пункты в сирийском Идлибе

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийской провинции Идлиб.

«Зафиксировано два обстрела населённого пункта Мелладжа, один обстрел населённого пункта Эд-Дана, один обстрел населённого пункта Дахр-Эль-Кебир, один обстрел населённого пункта Дадих, один обстрел населённого пункта Мааррет-Мухос в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Щербицкого.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора отметили угрозу активизации террористов в Сирии на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.