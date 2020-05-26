Террористы обстреляли населённый пункт в сирийском Идлибе

26 мая 2020     14
Террористы обстреляли населённый пункт в сирийском Идлибе

01:28

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённый пункт в сирийской провинции Идлиб.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Мааррет-Мухос в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Журавлёва.

Отмечается, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулировать несколько маршрутов в провинциях Алеппо и Хасеке.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас — Айн-Исса — Махмудли — аэродром Квайрес — аэродром Метрас», — добавил Журавлёв.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция с 25 мая начала сопровождать колонны гражданского автомобильного транспорта на участке стратегически важной трассы М4 в Идлибе.

«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник: Россия Сегодня

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