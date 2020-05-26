Террористы обстреляли населённый пункт в сирийском Идлибе

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция с 25 мая начала сопровождать колонны гражданского автомобильного транспорта на участке стратегически важной трассы М4 в Идлибе.

Отмечается, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулировать несколько маршрутов в провинциях Алеппо и Хасеке.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Мааррет-Мухос в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Журавлёва.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённый пункт в сирийской провинции Идлиб.

«Технологии в своих руках»: как развивается сотрудничество Белоруссии и Китая в ракетостроении Александр Лукашенко намерен обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином перспективы сотрудничества двух стран в области ракетостроения. Такое обещание белорусский президент …



Террористы обстреляли населённый пункт в сирийском Идлибе 01:28 Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* …



Уехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены» Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Торбинский, который уже несколько лет живет в Майами, заявил, что в США все …



Небензя заявил о создании США протектората из Украины Содержание недавно обнародованных переговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко продемонстрировало, что Соединенные Штаты фактически создали …

