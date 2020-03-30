Титов сравнил «Спартак» с коронавирусом

30 марта 2020     5
Титов сравнил «Спартак» с коронавирусом

18:53

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов сравнил московский клуб с коронавирусом.

@fcsm_official Twitter

«В чём магия «Спартака»? Это как коронавирус. Один чихнул — заболели четыре сразу. Ещё раз чихнули — уже 16», — цитирует Титова «Гол».

Он отметил, что «Спартак» влюблял поколения своей игрой и что ему очень приятно быть частью истории красно-белых.

Титов выступал за «Спартак» с 1992 по 2008 год.

Ранее в «Спартаке» рассказали, когда решится судьба Андре Шюррле.

Источник: Россия Сегодня

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