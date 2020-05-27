Американский президент Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «нечто мощное» в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
Трамп анонсировал «мощный ответ» Китаю из-за действий против Гонконга
27 мая 2020 14
Источник: Россия Сегодня
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