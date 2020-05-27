Трамп анонсировал «мощный ответ» Китаю из-за действий против Гонконга

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «нечто мощное» в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.

Автомобиль мэра Магаса попал в ДТП На въезде в столицу Ингушетии Магас служебный автомобиль мэра города Руслана Арсамакова попал в аварию. Об этом в среду, 27 …



Неизвестные атаковали колону военных США в Сирии На колонну американских военных и курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС) совершено нападение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 26 мая …



«Тайные эксперименты»: заявившая об американских биолабораториях на Украине оппозиционная партия направила жалобу в ООН 27 мая в Киеве должно состояться очередное заседание суда по делу об использовании символики дивизии СС «Галичина». В качестве истца …



Трамп анонсировал «мощный ответ» Китаю из-за действий против Гонконга 01:56 Американский президент Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «нечто мощное» в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге. Источник: Россия …

