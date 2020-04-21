Трамп объявил о планах приостановить иммиграцию в США на фоне пандемии

21 апреля 2020     13
Трамп объявил о планах приостановить иммиграцию в США на фоне пандемии

05:33

Американский президент Дональд Трамп объявил о намерении подписать указ о приостановке иммиграции в Соединённые Штаты в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о приостановке иммиграции в США!» — написал Трамп в Twitter.

В конце марта число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.

В Федеральной резервной системе (ФРС) США отметили резкое снижение экономической активности в стране из-за распространения нового коронавируса.

По предварительным оценкам, наибольший ущерб нанесён сфере развлечений, туризма и розничной торговли.

Источник: Россия Сегодня

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