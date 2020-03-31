Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн

Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

30 марта российские и итальянские военные специалисты провели дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей в итальянских городах Часниго и Леффе.

Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 100 тыс ., 11 591 заболевших скончались.

«У нас есть дополнительный потенциал, дополнительная продукция, которая нам не нужна. Мы пошлём в Италию различную продукцию примерно на $100 млн — хирургическую, медицинскую, больничную», — заявил он на пресс-конференции в Белом доме.

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