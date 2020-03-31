Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн

31 марта 2020     24
Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн

00:59

Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«У нас есть дополнительный потенциал, дополнительная продукция, которая нам не нужна. Мы пошлём в Италию различную продукцию примерно на $100 млн — хирургическую, медицинскую, больничную», — заявил он на пресс-конференции в Белом доме.

Трансляция велась в Twitter.

Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 100 тыс., 11 591 заболевших скончались.

30 марта российские и итальянские военные специалисты провели дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей в итальянских городах Часниго и Леффе.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В России предложили наказывать тюрьмой за фейки о коронавирусе
В России предложили наказывать тюрьмой за фейки о коронавирусе

В России предложили наказывать лишением свободы до пяти лет за распространение фейков о коронавирусе. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству …


Украине предрекли «пропасть финансового дефолта» из-за коронавируса
Украине предрекли «пропасть финансового дефолта» из-за коронавируса

ВВП Украины к концу 2020 года упадет на 4,8 процента на фоне пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в …


Рада приняла закон о продаже земли
Рада приняла закон о продаже земли

Верховная Рада Украины приняла закон, который с 1 июля 2021 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает …


Верховная рада разрешила продажу сельхозземель
Верховная рада разрешила продажу сельхозземель

В ночь на вторник, 31 марта, Верховная рада Украины во втором чтении одобрила закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Принятие …


США направят Италии медицинскую помощь на $100 млн
США направят Италии медицинскую помощь на $100 млн

Президент США Дональд Трамп в связи с распространением коронавируса пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн. Об этом он …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info