Американский лидер Дональд Трамп рассказал о работе по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Источник: Россия Сегодня
Американский лидер Дональд Трамп рассказал о работе по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Источник: Россия Сегодня
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Число официально зарегистрированных безработных жителей России достигло 1,6 млн, рост будет продолжаться в мае и июне. Об этом 18 мая …
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В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях
Первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершилась, тестирование препарата на группе добровольцев началось в апреле. Об этом в понедельник, …
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Маас провёл переговоры с Помпео
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Трамп рассказал о работе по разработке вакцины от коронавируса
02:52 Американский лидер Дональд Трамп рассказал о работе по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Источник: Россия Сегодня
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Индийская модель и блогерша Шилпа Сетхи (Shilpa Sethi) сделала пластическую операцию по увеличению ягодиц и на полгода лишилась возможности сидеть. …