Трамп рассказал о работе по разработке вакцины от коронавируса

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о работе по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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Трамп рассказал о работе по разработке вакцины от коронавируса 02:52 Американский лидер Дональд Трамп рассказал о работе по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Источник: Россия Сегодня

