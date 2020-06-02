Трамп сообщил о планах по прекращению беспорядков в США

2 июня 2020     24
Трамп сообщил о планах по прекращению беспорядков в США

02:43

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга, что мобилизует «все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные» для прекращения беспорядков в стране.

«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев», — сообщил Трамп.

Он заявил, что «настоятельно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию». 

«Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей, я разверну вооружённые силы США и быстро решу эту проблему за них»

Ранее официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани заявила, что Трамп принял решение направить дополнительные силы для подавления беспорядков.

Источник: Россия Сегодня

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