Трамп заявил, что Twitter сделал его «своей целью»

Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Twitter в том, что соцсеть сделала своей целью республиканцев и президента США вместо того, чтобы бороться со «всей ложью и пропагандой».

«Twitter ничего не делает со всей ложью и пропагандой, которую распространяет Китай или Радикальная Левая Демократическая партия. Они сделали своей целью республиканцев, консерваторов и президента США», — написал глава государства в микроблоге.

По его словам, секция 230 соответствующего закона «должна быть аннулирована конгрессом».

«До тех пор это будет регулироваться», — добавил он.

Twitter is doing nothing about all of the lies & propaganda being put out by China or the Radical Left Democrat Party. They have targeted Republicans, Conservatives & the President of the United States. Section 230 should be revoked by Congress. Until then, it will be regulated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Ранее Трамп в Twitter раскритиковал «отсутствие лидерства» властей в Миннеаполисе и пообещал взять под контроль ситуацию с беспорядками, если с этим не справится мэр.

После этого администрация Twitter скрыла сообщение президента, в котором он комментирует беспорядки в Миннеаполисе. Вместо сообщения появилась надпись: «Этот твит нарушает правила Twitter в отношении героизации насилия». Чтобы увидеть твит, пользователю нужно нажать на кнопку «Посмотреть».

29 мая американский президент подписал указ, призванный снять с социальных сетей защиту от претензий по редактированию контента.

Как уточнил Трамп, когда соцсети начинают принимать решения о правдивости постов и внесении в них изменений или о блокировке, то, по сути, это является проявлением редакционной политики.