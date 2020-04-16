Трамп заявил о готовности США передать России аппараты ИВЛ

16 апреля 2020     6
Трамп заявил о готовности США передать России аппараты ИВЛ

02:17

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы передать России аппараты искусственной вентиляции лёгких в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

РИА Новости

«Мне кажется, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких. Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем», — заявил в ходе брифинга в Белом доме Трамп.

Он также пообещал помочь Италии, Испании, Франции и другим странам.

В конце марта Россия из-за эпидемиологической ситуации в США предложила американской стороне поддержку и направила самолёт с помощью для борьбы с коронавирусом.

Трамп назвал российскую помощь «чрезвычайно любезным жестом».

Источник: Россия Сегодня

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