Тренер Габрилян: Ласицкене прекрасно умеет отдыхать

18 апреля 2020     13
Тренер Габрилян: Ласицкене прекрасно умеет отдыхать

16:25

Тренер легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о процессе подготовки подопечной к соревнованиям.

globallookpress.com

«В конце каждого сезона я традиционно даю Марии месяц абсолютного отдыха. В этот период она вообще не должна вспоминать ни о тренировках, ни о спортивном режиме, ни обо мне, а лишь заниматься собой, своими делами: хочет, отсыпается, хочет, отдыхает активно, купается, загорает. Я даже стараюсь не звонить ей в это время. Ну а потом, когда мы встречаемся, начинается подводящая работа», — рассказал специалист в интервью RT.

По его словам, месяц перерыва помогает ей отрешиться от всего постороннего.

«Чтобы полностью очистить голову от всего лишнего. Подобно тому, как мы форматируем жёсткий диск в компьютере, прежде чем загрузить новую систему. При этом в подсознании остаётся всё нужное. Маша прекрасно умеет отдыхать», — добавил Габрилян.

Ранее стало известно, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) перенесла все запланированные на май 2020 года соревнования на неопределённый срок.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

С больницы Армянска могут снять режим обсерватора 20 апреля
С больницы Армянска могут снять режим обсерватора 20 апреля

В городской больнице Армянска начали проводить контрольные тесты на COVID-19 у персонала и пациентов. Карантин в армянской городской больнице может …


В Крыму за продажу наркотиков задержали пару рецидивистов
В Крыму за продажу наркотиков задержали пару рецидивистов

Оперативники Симферополя задержали 41-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, ранее судимых за незаконный оборот наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Железнодорожном …


Тренер Габрилян: Ласицкене прекрасно умеет отдыхать
Тренер Габрилян: Ласицкене прекрасно умеет отдыхать

16:25 Тренер легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о процессе подготовки подопечной к соревнованиям. globallookpress.com «В конце каждого сезона я …


Тренер Ласицкене: стараюсь выстраивать тренировочный процесс в обход сознания
Тренер Ласицкене: стараюсь выстраивать тренировочный процесс в обход сознания

16:30 Наставник трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о своей методике тренировок. РИА Новости …


«Роскосмос» показал «Ракету Победы»
«Роскосмос» показал «Ракету Победы»

«Роскосмос» показал в Twitter снимки грузового космического корабля «Прогресс МС-14», который 25 апреля на «Ракете Победы» улетит к Международной космической …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты