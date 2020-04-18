Тренер Ласицкене: стараюсь выстраивать тренировочный процесс в обход сознания

Наставник трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о своей методике тренировок.

РИА Новости

«Когда адреналиновый баланс меняется, человек начинает творить чудеса. Может одним прыжком перемахнуть через высоченный забор, залезть на отвесную стену, и так далее. Моя задача — воссоздать этот процесс в условиях соревнований. Условно говоря, я должен дать своей спортсменке умение перепрыгнуть забор, вообще не задумываясь о его высоте, а не остановиться в оцепенении перед препятствием. Поэтому и стараюсь выстраивать весь тренировочный процесс в обход сознания», — рассказал специалист в интервью RT.

Он добавил, чтоего методикасхожа с процессом перестановки мебели в комнате.

«Нужно просто найти способ войти в эту «комнату». Это сложно, когда руководствуешься традиционным пониманием тех принципов и той сознательной психологии, в которой живёт и существует человек. У нас же всё по-другому. Я, например, полностью исключил из нашего с Марией тренировочного рациона идеомоторику, то есть, запретил ей даже думать о движениях», — пояснил Габрилян.

Ранее Габрилян рассказал о процессе подготовки Ласицкене к соревнованиям.