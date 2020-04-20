Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин

20 апреля 2020     12
Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин

11:25

Военнослужащие парадных расчётов по возвращении с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации будут помещены на двухнедельный карантин. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

РИА Новости

Как отметили в ведомстве, в соответствии с решением о переносе парада на Красной площади организовано убытие воинских команд в пункты постоянной дислокации.

«По прибытии военнослужащих в места постоянной дислокации все военнослужащие, принимавшие участие в тренировках, будут помещены на двухнедельный карантин», — приводит ТАСС сообщение.

16 апреля президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения торжественных мероприятий в честь юбилея Победы из-за ситуации с коронавирусом.

Глава государства заверил, что все они обязательно состоятся в 2020 году после отступления инфекции.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе начнут делать тесты на коронавирус
В Севастополе начнут делать тесты на коронавирус

Тесты на COVID-19 будут делать в Севастополе на базе КВД. Сейчас заканчивается оформление документов для открытия лаборатории на базе Кожно-венерологического …


«Вести ФМ – Севастополь» запускает проект «Военная хроника»
«Вести ФМ – Севастополь» запускает проект «Военная хроника»

20 апреля на радио “Вести ФМ – Севастополь” стартует проект «Военная хроника», посвященный 75-летию Великой Победы.  Это истории о тех, …


В Севастополе выявлено около 100 поддельных пропусков для перемещения по городу
В Севастополе выявлено около 100 поддельных пропусков для перемещения по городу

За минувшую неделю было выявлено около 100 случаев подделки бумажных пропусков. Об этом на заседании правительства рассказал врио губернатора Севастополя …


Через блокпосты в Севастополь не пустили 245 автомобилей
Через блокпосты в Севастополь не пустили 245 автомобилей

За минувшую неделю через блокпосты проехало 4252 автомобиля, в том числе 1300 иногородних, все люди анкетированы. 245 машин не пропустили. С 13 …


Изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС
Изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС

Изменения правил вызвала пандемия коронавируса. 1.    Появилась возможность дистанционной выписки пациентам лекарственных препаратов, доставки их на дом. Если у больного закончился препарат, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты