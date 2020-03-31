Туктамышева: я не встаю на весы во время карантина

Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, как следит за своим весом во время карантина из-за пандемии коронавируса.

РИА Новости

«Я не встаю на весы. Решила, что буду смотреть по телу. Пока мне всё нравится. Лучше не вставать на весы, не стрессовать. Сейчас не до этого. Я вешу 46—47 килограмм», — заявила Туктамышева в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.

Ранее Загитова призвала болельщиков к самоизоляции и занятиям спортом на дому.