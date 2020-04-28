«Турбулентность международных отношений»: чем может быть обусловлен рекордный рост мировых военных расходов

Совокупные военные расходы всех стран мира в 2019 году превысили $1,9 трлн, сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). По сравнению с прошлым годом прирост составил 3,6% — это рекордный показатель с 2010-го. В пятёрку стран с самыми крупными военными бюджетами вошли США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. По мнению экспертов, рост оборонных расходов в мире обусловлен снижением уровня международной безопасности, в том числе из-за выхода Соединённых Штатов из ДРСМД. Аналитики также прогнозируют, что тенденция на увеличение военных трат будет «набирать обороты».

В 2019 году совокупные военные расходы всех стран мира составили $1,917 трлн. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). Это 2,2% от мирового ВВП.

«В 2019 году мировые военные расходы увеличились на 7,2% по сравнению с 2010 годом, демонстрируя тенденцию ускорения роста военных расходов в последние годы», — сообщает научный сотрудник программы вооружений и военных расходов SIPRI Нан Тьян.

Отмечается, что военные расходы в мире за прошлый год повысились на 3,6% по сравнению с 2018-м — это рекордный показатель с 2010 года.

Сотрудники института также указывают, что общемировой рост трат на оборонные нужды в значительной степени обусловлен увеличением военных расходов в США, которые заняли первое место по этому показателю. В 2019 году затраты Соединённых Штатов на оборону выросли на 5,3% и достигли $732 млрд.

Россия заняла четвёртое место в мире по объёму военных расходов в 2019 году — $65,1 млрд (рост на 4,5%). Напомним, военные расходы РФ снижались в 2017—2018 годах, а оборонный бюджет в позапрошлом году составил $61,4 млрд.

Китай и Индия занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно. В прошлом году КНР потратила на военные нужды $261 млрд, на 5,1% больше, чем в 2018-м. Индия — $71,1 млрд, что на 6,8% превышает показатель предыдущего года.

Замыкает пятёрку лидеров по тратам в военной сфере Саудовская Аравия с $61,9 млрд, по сравнению с 2018 годом страна снизила расходы на 16%.

Как отмечает член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков, общемировой рост расходов на военные нужды обусловлен несколькими факторами. В частности, у ряда стран возникает всё больше необходимости в разработке новых типов оружия, прежде всего, гиперзвукового.

«Среди таких государств — США, Китай и Россия. Чтобы произвести подобный тип вооружений, нужно понести серьёзные затраты. Большие средства уходят и на создание или модернизацию ледокольного флота, формирование спутниковой группировки», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Но есть и государства с «преимущественно прямыми расходами», указывает Судаков.

«Например, Саудовская Аравия по большей части тратит деньги на покупку оружия у США. Промежуточную позицию занимает Индия, которая и покупает, и производит вооружения», — заявил аналитик.

«Наверстать упущенное»

По мнению экспертов, значительная часть расходов оборонного бюджета США идёт на содержание американских военных баз по всему миру, а также на ведение боевых действий за рубежом.

«США сколько существуют, столько и воюют. Сейчас это в основном страны Ближнего Востока — Ирак, Афганистан и Сирия. Кроме того, огромное количество ресурсов тратится на блокировку Ирана и снабжение своих военных баз оружием. Однако эти вложения не окупаются, не делают рядовых американцев богаче. Колоссальные деньги тратятся, прежде всего, на поддержание американского имиджа исключительности и превосходства в мире», — пояснил Сергей Судаков.

Как отметил эксперт, значительные средства США вкладывают и в разработку новых вооружений, в частности, гиперзвукового оружия, поскольку «отстают в этом направлении от России и пытаются наверстать упущенное». Сами Соединённые Штаты об этом заявляли не раз.

Так, в январе 2020 года замглавы Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что американской стороне нужно ускорить разработку гиперзвукового оружия, однако добиться этого пока не удаётся. Также он напомнил, что у Вашингтона долгие годы ушли на развитие двух прошлых программ HTV-1 и HTV-2, завершившихся неудачно.

Схожие проблемы есть и в космической отрасли, которую Белый дом сейчас активно модернизирует. Как отметил в апреле командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд, Соединённые Штаты теряют превосходство над другими странами в космической сфере. По его словам, необходимо изменить подход к закупкам военных разработок, чтобы быстрее принимать их на вооружение.

Аналитики также указывают на «непомерную дороговизну» ряда американских передовых разработок. В частности, стоимость программы разработки американского истребителя-бомбардировщика F-35 достигла $1,3 трлн. Однако в марте в Счётной палате США заявили о серьёзных проблемах в системе ALIS, которая помогает проводить диагностику и обеспечивать работоспособность F-35. В докладе конгрессу, с текстом которого ознакомился RT, ведомство призвало Пентагон модернизировать комплекс.

«Мы видим, как в последнее время глава Белого дома Дональд Трамп переживает из-за того, что в США многие виды вооружений сильно отстают от зарубежных аналогов, в том числе от российских. Это связано не только с гиперзвуком. Мы знаем, что Трамп недоволен состоянием ядерной триады США, хочет её скорейшей модернизации. Выделено огромное количество бюджетных денег, чтобы обновить ядерный потенциал. Однако создание инновационных проектов в США, как мы знаем, очень часто не заканчивается чем-то по-настоящему уникальным», — заявил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

На втором месте по военным расходам находится Китай. Как отметил Сергей Судаков, эта страна активно развивает перспективные виды вооружения, в том числе гиперзвуковые ракеты, одновременно с этим делая ставку на модернизацию уже существующих образцов военной техники. Также Пекин закупает иностранные вооружения, в том числе у России.

Парад китайских военных транспортных средств во время учений «Восток — 2018» на полигоне Цугол в Забайкальском крае © Mladen ANTONOV / AFP

Индия занимает третью позицию в общемировом рейтинге за счёт импорта вооружений, а также производства собственных образцов военной техники, отмечают аналитики.

Напомним, 20 января в строй индийских ВС была введена первая эскадрилья российских истребителей Су-30МКИ, вооружённых авиационной версией сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, которые являются российско-индийским продуктом. Сначала самолёты Су-30МКИ производила только Россия, а в 2000 году оригинальную лицензию на их создание получила кооперация Hindustan Aeronautics Ltd (HAL).

«Помимо России, Индия активно сотрудничает в военной сфере и с США. Таким образом индийская сторона пытается сохранить баланс между Москвой и Вашингтоном», — подчеркнул Судаков.

Судаков отметил, что Россия, в отличие от экспансионистской модели США, в своей оборонной политике руководствуется «принципом достаточности и максимальным стремлением эффективно реализовать оборонные средства».

«РФ не пытается сейчас с кем-то соревноваться и тотально увеличивать свой военный бюджет, вступать в гонку вооружений. Российская Федерация обладает достаточным военным потенциалом, чтобы защитить себя и своих партнёров. Кроме того, Россия создаёт вооружения, которые эффективнее и дешевле американских. В первую очередь, это касается гиперзвукового оружия и танковой техники», — пояснил эксперт.

Также по теме «Стратегическая стабильность и баланс»: Путин рассказал об отсутствии у России намерений воевать Россия не собирается ни с кем воевать, но при этом создаёт такую ситуацию в сфере обороны, чтобы «никому в голову не пришло» вступать…

Судаков также обратил внимание, что, в отличие от Соединённых Штатов, РФ «расходует средства из оборонного бюджета» на проектировку и производство оружия на государственных предприятиях, что значительно сокращает траты.

«В то время как США сотрудничают с частными компаниями, которые только за разработку и предоставление концепций требуют колоссальных денег. Более того, там активно работают лоббистские структуры, которые соревнуются друг с другом и по факту перетягивают на себя часть бюджета», — сообщил аналитик.

Как отметил Никита Данюк, то, что Саудовская Аравия продолжает входить в пятёрку стран по размеру оборонных расходов, обуславливается желанием «претендовать на лидерство в исламском мире».

«Саудовская Аравия хочет быть первой в ближневосточном регионе. А являясь крайне близким союзником США, пополняет свои запасы оружия именно американской военной продукцией», — констатировал эксперт.

«Мир становится нестабилен»

По мнению аналитиков, тенденция увеличения оборонных расходов в мире будет только «набирать обороты».

«Нам предстоит наблюдать, как из года в год военные бюджеты стран мира будут продолжать расти, несмотря на тот финансовый экономический кризис, который разразился в результате пандемии. Многие страны не готовы отказываться от своих расходов в военной сфере. Ведь крепкий оборонный потенциал является в современном мире одним из залогов суверенитета государства, его авторитета на международной арене», — заявил Никита Данюк.

Также по теме «Политика односторонних действий»: почему Китай обвинил США в нарушении мирового порядка Действия Соединённых Штатов в мире привели к хаосу и возникновению гуманитарных катастроф. Об этом говорится в опубликованном докладе…

По его словам, «значимость военной силы и мощи в мире будет увеличиваться». Это отчасти связано и с выходом Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Сейчас американцы будут активно заниматься модернизацией и в целом созданием ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, есть большая вероятность, что они не пойдут на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). И тогда ядерное стратегическое оружие и их носители получат новый импульс для модернизации», — спрогнозировал Данюк.

Он также отметил, что Соединённым Штатам «важно разрушить тот нормативно-правовой фундамент», который сдерживал гонку вооружений и не позволял «в открытую заниматься опасными разработками».

«И чем чаще США будут выходить из всевозможных договоров по нераспространению оружия, тем больше будут увеличиваться бюджеты. Тем больше военных разработок мы увидим по всему миру», — заявил Данюк.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III © U.S. Air Force/REUTERS

Сергей Судаков, в свою очередь, сообщил, что военный бюджет США как раз на это и ориентирован.

«Соединённые Штаты будут модернизировать крылатые ракеты «Томагавк». Их наземная версия ранее была запрещена ДРСМД, но теперь у Вашингтона в этом вопросе развязаны руки. Кроме того, серьёзная работа начнётся в рамках программы по модернизации ядерных сил. Вашингтон хочет уменьшить вес ракеты и увеличить массу боеголовки», — пояснил эксперт.

Напомним, военный бюджет США в 2020 году составит рекордные $738 млрд. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, «это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз».

По мнению Данюка, во многом именно действия США способствуют тому, что «мир становится всё более нестабилен».