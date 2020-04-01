Турция направила самолёт с медицинской помощью в Италию и Испанию

1 апреля 2020     14
Турция направила самолёт с медицинской помощью в Италию и Испанию

10:52

Турция направила самолёт с медицинской помощью в Италию и Испанию для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Турецкий военный самолёт с грузом медицинской помощи вылетел из столицы Анкары в Италию и Испанию — страны, которые больше всего пострадали от новой коронавирусной инфекции в Европе», — говорится в сообщении агентства Anadolu.

21 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для помощи Италии в борьбе с COVID-19.

Позднее губернатор итальянской Ломбардии Аттилио Фонтана заявил, что помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 со стороны России является жестом великой дружбы.

Источник: Россия Сегодня

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