Турция направила самолёт с медицинской помощью в Италию и Испанию для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
«Турецкий военный самолёт с грузом медицинской помощи вылетел из столицы Анкары в Италию и Испанию — страны, которые больше всего пострадали от новой коронавирусной инфекции в Европе», — говорится в сообщении агентства Anadolu.
21 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для помощи Италии в борьбе с COVID-19.
Позднее губернатор итальянской Ломбардии Аттилио Фонтана заявил, что помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 со стороны России является жестом великой дружбы.
Источник: Россия Сегодня
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