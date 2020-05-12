Twitter будет помечать сообщения с ложной информацией о COVID-19

12 мая 2020     13
Twitter будет помечать сообщения с ложной информацией о COVID-19

01:27

Социальная сеть Twitter будет помечать сообщения, содержащие недостоверную или спорную информацию о коронавирусе.

globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Начиная с сегодняшнего дня мы представляем новые отметки и предупреждающие сообщения, которые предоставят дополнительный контекст и информацию по записям, содержащим спорную и недостоверную информацию, связанную с COVID-19», — указано в тексте.

Также сообщается, что отметка на подобных сообщениях будет перенаправлять пользователя на ресурсы с проверенной информацией по коронавирусу.

Ранее стало известно, что более 300 ложных сообщений о коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено в России с февраля 2020 года.

Источник: Россия Сегодня

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