У побережья Тайваня было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.3, сообщает Геологическая служба США.
У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3
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У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3
04:18 У побережья Тайваня было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.3, сообщает Геологическая служба США. © REUTERS/Tyrone Siu Источник: Россия Сегодня
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