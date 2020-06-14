У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3

У побережья Тайваня было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.3, сообщает Геологическая служба США.

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У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3 04:18 У побережья Тайваня было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.3, сообщает Геологическая служба США. © REUTERS/Tyrone Siu Источник: Россия Сегодня



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