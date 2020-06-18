У Назарбаева обнаружили коронавирус

18 июня 2020     12
У Назарбаева обнаружили коронавирус

10:06

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.

© Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

«К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат», — указано в сообщении.

По данным пресс-службы, Назарбаев находится на самоизоляции. Состояние его здоровья не вызывает беспокойства.

Отмечается, что Назарбаев продолжает работать дистанционно.

Ранее у председателя Мажилиса парламента Казахстана Нурлана Нигматулина обнаружили коронавирус

В начале июня стало известно, что пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали болен коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня

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