У Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
«К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат», — указано в сообщении.
По данным пресс-службы, Назарбаев находится на самоизоляции. Состояние его здоровья не вызывает беспокойства.
Отмечается, что Назарбаев продолжает работать дистанционно.
Ранее у председателя Мажилиса парламента Казахстана Нурлана Нигматулина обнаружили коронавирус.
В начале июня стало известно, что пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали болен коронавирусом.
Источник: Россия Сегодня