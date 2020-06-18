У Назарбаева обнаружили коронавирус

В начале июня стало известно, что пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали болен коронавирусом .

По данным пресс-службы, Назарбаев находится на самоизоляции. Состояние его здоровья не вызывает беспокойства.

«К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат», — указано в сообщении .

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.

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