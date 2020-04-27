Уайт назвал кард UFC 249 лучшим за всю историю организации

27 апреля 2020     12
Уайт назвал кард UFC 249 лучшим за всю историю организации

22:54

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт оценил состав участников турнира UFC 249.

«Если мы посмотрим на состав участников сверху вниз, то поймём, что это, пожалуй, лучший кард, который мы делали. Главное событие — Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи. Со-главное событие — Генри Сехудо против Доминика Круза. Фрэнсис Нганну против Розенструйка. Джереми Стивенс против Кэлвина Каттара. Ковбой Серроне против Энтони Петтиса. Алексей Олейник против Фабрисио Вердума. Три с половиной часа боёв на ESPN», — цитирует Уайта TMZ.

Турнир UFС 249 состоится 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида.

Ранее глава UFC поспорил с обвинениями в легкомысленном отношении к коронавирусу.

Источник: Россия Сегодня

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