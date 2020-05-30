«Удар по основам взаимодействия в сфере здравоохранения»: Трамп объявил о разрыве отношений между США и ВОЗ

Дональд Трамп объявил, что США прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и переводят свои средства другим организациям, которые занимаются вопросами здравоохранения. Глава Белого дома утверждает, что Пекин оказал давление на ВОЗ, чтобы «ввести мир в заблуждение», проигнорировав свои обязательства по представлению отчётов о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США нанесли «удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения» в тот момент, когда мировому сообществу необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией.

Соединённые Штаты Америки прекращают любое сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, поскольку руководство ВОЗ отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Поскольку они не смогли реализовать требуемые и столь необходимые реформы, мы сегодня разрываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши средства на другие неотложные мировые проблемы в сфере здравоохранения», — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, Пекин оказал давление на ВОЗ, чтобы «ввести мир в заблуждение», проигнорировав свои обязательства по представлению отчётов о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мир страдает от неправомерных действий китайского правительства. Сокрытие Китаем уханьского вируса позволило инфекции распространиться по всему миру. Китай полностью контролирует Всемирную организацию здравоохранения, несмотря на то что платит только $40 млн в год по сравнению со взносом США в примерно $450 млн в год», — добавил Трамп.

Американский лидер отметил, что «миру нужны ответы из Китая о вирусе» и «необходима прозрачность».

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве Reuters © Denis Balibouse

Ранее Дональд Трамп направил главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому Гебрейесусу письмо, в котором раскритиковал поведение ВОЗ в связи с распространением COVID-19, пригрозив прекратить финансирование организации.

«Если Всемирная организация здравоохранения не возьмёт обязательства добиться масштабных и существенных улучшений в течение следующих 30 дней, я придам своему решению о временном прекращении взносов США в бюджет ВОЗ постоянный характер и пересмотрю вопрос о нашем членстве в данной организации», — говорилось в тексте письма.

В своём письме Трамп также перечислил ряд предпринятых ВОЗ шагов, которые, по его мнению, были ошибочными в ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Он обвинил организацию в публикации ложных сведений и раскритиковал позицию, которой она придерживается по отношению к Китаю. Помимо этого, глава Белого дома заявил, что не может позволить американским налогоплательщикам финансировать организацию, которая в текущем её состоянии «столь очевидно не служит интересам Соединённых Штатов».

Напомним, в середине апреля президент США объявил о приостановке финансирования ВОЗ со стороны Вашингтона, обвинив организацию в сокрытии информации о распространении коронавируса. Такое решение Трампа вызвало негативную реакцию международного сообщества.

Через месяц американский лидер допустил возможность возобновления финансирования ВОЗ со стороны Соединённых Штатов, но лишь в размере 10% от прежних траншей.

«Что могут США предложить миру взамен?»

Комментируя решение Вашингтона разорвать отношения с ВОЗ, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США нанесли «удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения» в том момент, когда мировому сообществу необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией.

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«Что могут США предложить миру взамен? Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере», — сказала Захарова.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв также отметил, что США прекращают финансирование ВОЗ в условиях, когда ещё колоссальны риски распространения COVID-19 во многих странах мира. По его словам, в действиях Дональда Трампа нет ни понимания этих рисков, ни осознания ответственности.

«Если глобальное лидерство — это разрушение одних глобальных институтов и попытка нахрапом захватить остающиеся… это не глобальное лидерство. Это пароксизм. Это гримаса. И это угроза. Но это никак не лидерство», — написал сенатор в своём Facebook.

В свою очередь, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что в настоящий момент ВОЗ оценивает ожидаемый ущерб, который нанесёт своими действиями США.

«Мы осведомлены о последних новостях, и руководство нашей организации оценивает эту проблему, включая её влияние на наши программы», — цитирует её ТАСС.