UFC не планирует делать заявлений по поводу протестов в США

7 июня 2020     15
UFC не планирует делать заявлений по поводу протестов в США

11:48

Президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен не планирует делать какие-либо заявления по поводу протестов в США.

«В этот процесс сильно вовлечён Исраэль Адесанья. С беспорядками разбирается Джон Джонс. Многие наши бойцы, представляющие афроамериканцев, выражают свою позицию. UFC не собирается делать никаких заявлений», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Протесты и беспорядки вспыхнули в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Многие североамериканские спортивные лиги уже выступили с заявлениями о ситуации в стране.

Ранее Уайт высказался о действиях Джонса во время акций протеста в США.

Источник: Россия Сегодня

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