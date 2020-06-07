UFC не планирует делать заявлений по поводу протестов в США

Президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен не планирует делать какие-либо заявления по поводу протестов в США.

«В этот процесс сильно вовлечён Исраэль Адесанья. С беспорядками разбирается Джон Джонс. Многие наши бойцы, представляющие афроамериканцев, выражают свою позицию. UFC не собирается делать никаких заявлений», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Протесты и беспорядки вспыхнули в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Многие североамериканские спортивные лиги уже выступили с заявлениями о ситуации в стране.

Ранее Уайт высказался о действиях Джонса во время акций протеста в США.