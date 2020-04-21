UFC отменил четыре турнира в апреле и мае

21 апреля 2020     16
UFC отменил четыре турнира в апреле и мае

08:33

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил об отмене четырех турниров, запланированных на апрель и май, из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба UFC, отменены соревнования в американских Линкольне (25 апреля), Оклахома-Сити (2 мая) и Сан-Диего (16 мая), а также UFC 250 в бразильском Сан-Пауло (9 мая).

Прежде уже были отменены UFC 249 в Нью-Йорке, а также Лондоне, Коламбусе и Портленде, запланированные соответственно на 21 и 28 марта, а также на 11 апреля.

Ранее сообщалось, что UFC подал заявку на регистрацию товарного знака «Бойцовский остров».

Источник: Россия Сегодня

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