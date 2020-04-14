Укладывание кричащих российских детей в инфекционные боксы попало на видео

В Краснодарском крае врачи силой укладывали кричащих и плачущих детей с подозрением на коронавирус в инфекционные боксы. Такая госпитализация попала на видео, его публикует «Газета.ру» со ссылкой на соцсети.
На опубликованных кадрах показано, как врачи увозят двух мальчиков, одного из них поместили в реанимобиль. Ребенок кричал, плакал и звал на помощь маму.
Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева отказалась комментировать произошедшее с детьми. Она только подчеркнула, что ролики «имеют разное происхождение». «Домыслы сейчас совершенно ни к чему. Я слежу за развитием событий, безусловно», — добавила омбудсмен.
Ранее глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко сообщил, что, как правило, дети внешне выглядят здоровыми, хотя на самом деле являются переносчиками вируса. Он отметил, что во время пандемии пожилым лучше жить отдельно.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру