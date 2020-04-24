Украинские справки: почему в Киеве намерены переписать «Википедию»

МИД Украины анонсировал в мае запуск кампании по корректировке статей в «Википедии», в частности, о «российской агрессии». Цель украинских дипломатов — наполнение онлайн-энциклопедии якобы беспристрастной информацией о стране и мире. Источники в Верховной раде сообщили RT, что редактирование материалов в «Википедии» призвано создать позитивный информационный фон вокруг государства. Между тем в Совфеде считают, что инициатива обернётся массовыми фальсификациями. При этом в Госдуме полагают, что акция является политическим заказом.

Запуск Министерством иностранных дел Украины кампании по исправлению статей в интернет-энциклопедии «Википедия» станет движением в сторону фальсификации исторических фактов. Такое мнение высказал член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

«Это очевидная попытка — со ссылкой на «мнение людей» — массовой фальсификации фактов в угоду текущим политическим задачам. Понятно, что такая массовая и неконтролируемая правка информации не ведёт к поиску истины, а уводит от неё», — цитирует сенатора РИА Новости.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заметил, что исправленные Киевом статьи по таким вопросам, как интеграция с ЕС и НАТО или принадлежность Крыма, станут «потоком абсурда и вранья».

«Эти очередные попытки переписать историю собственной страны, а также подправить под свои политические интересы мировую историю — очень опасная игра. Подобная акция является, безусловно, политическим заказом, направленным в первую очередь на сознание подрастающего поколения», — заметил парламентарий.

Накануне на сайте украинского внешнеполитического ведомства появилось сообщение о запуске «масштабной кампании по наполнению «Википедии» беспристрастной информацией об Украине и мире». Так, в мае стартует онлайн-марафон «Месяц украинской дипломатии», в рамках которого на протяжении месяца будут корректироваться статьи о якобы российской агрессии, евроатлантической интеграции Киева, отношениях с другими странами и деятельности Украины в международных организациях. Речь идёт как о русскоязычном сегменте, так и о других языках.

Как отмечает политолог Иван Мезюхо, намерения Киева по введению правок в свободный информационный портал при помощи госструктур может губительным образом отразиться на имидже Украины в международном сообществе.

«Это дискредитирует сами принципы работы «Википедии». Тот факт, что государство совершенно официально заявляет, что собирается работать на этой площадке, во-первых, говорит о необразованности украинских пропагандистов, а во-вторых, ставит Украину в очень деликатное положение перед её так называемыми западными партнёрами и администраторами той же «Википедии», — заметил собеседник RT.

Вместе с тем он заметил, что украинские власти и так на протяжении последних лет занимаются «мифотворчеством и переписыванием собственной истории».

«На чёрное говорится «белое», на белое — «чёрное». Тот же государственный переворот 2014 года преподносится как так называемая революция… События времён Великой Отечественной войны трактуются абсолютно лживыми интерпретациями, коллаборанты преподносятся героями, перед нацистскими оккупантами происходит чуть ли не преклонение», — отметил политолог в беседе с RT.