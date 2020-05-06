Украинский боксёр Редкач похвалил Зеленского за борьбу с коронавирусом

6 мая 2020     8
Украинский боксёр Редкач похвалил Зеленского за борьбу с коронавирусом

23:56

Известный украинский боксёр Иван Редкач положительно высказался о деятельности президента страны Владимира Зеленского в плане борьбы с коронавирусом.

globallookpress.com

По словам спортсмена, ему не нравится реакция на работу главы государства со стороны телевидения.

«Человек сделал то, чего не сделали ни в США, ни в Италии, ни в Испании, ни в России. Он вовремя объявил карантин. Но теперь каждый ублюдок бросает в него камни и обвиняет в том, что люди сидят без работы и бизнес страдает. Ребята, вы чего? На Украине благодаря Володе не 1,2 млн заболевших, а всего 12 тысяч. И умерших не 70 тысяч, а всего 300 человек. Вы гляньте на крутой Евросоюз. В Испании, Италии, Великобритании, Германии — в каждой из этих стран около 200 тысяч заболевших и по 25-30 тысяч людей умерли, и они ничего не могут с этим сделать», — написал Редкач в своём аккаунте в Instagram.

По мнению боксёра, Зеленский «вовремя всё увидел и спас тысячи жизней». Он также призвал сказать президенту Украины «спасибо», а не обзывать его клоуном.

Ранее сообщалось, что отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Украинский боксёр Редкач похвалил Зеленского за борьбу с коронавирусом
Украинский боксёр Редкач похвалил Зеленского за борьбу с коронавирусом

23:56 Известный украинский боксёр Иван Редкач положительно высказался о деятельности президента страны Владимира Зеленского в плане борьбы с коронавирусом. globallookpress.com …


В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

00:10 В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании. Об этом информирует …


Миру предрекли вторую и третью волны коронавируса
Миру предрекли вторую и третью волны коронавируса

Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер предрек вторую и третью волны коронавируса. Об этом сообщает ТАСС. По словам специалиста, …


Трамп открестился от участия в попытке госпереворота в Венесуэле
Трамп открестился от участия в попытке госпереворота в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство США не имеет никакого отношения к тому, что власти Венесуэлы называют провалившейся попыткой …


Лукашенко посоветовал российским Telegram-каналам критиковать США и Китай
Лукашенко посоветовал российским Telegram-каналам критиковать США и Китай

Белорусский президент Александр Лукашенко посоветовал российским Telegram-каналам критиковать США и Китай вместо Белоруссии. Он заявил об этом во время визита …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты