Устроившими дрифт с кальяном и музыкой россиянами заинтересовались власти

3 мая 2020     16
Устроившими дрифт с кальяном и музыкой россиянами заинтересовались власти

Власти Санкт-Петербурга изучат данные видеозаписей с вечеринкой на Крестовском острове во время режима самоизоляции. Об этом сообщили РИА Новости в городском комитете по законности и правопорядку.

По факту публикации проведут разбирательство. Также сообщается, что если участников вечеринки установят, их могут привлечь к административной ответственности.

Россияне устроили дрифт с кальяном и музыкой во время эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге в ночь 2 мая. Несколько сотен человек собрались на Крестовском острове, позже видео с вечеринки распространились в социальных сетях.

По последним данным, в России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1222 человека скончались в результате пандемии, 15 тысячам пациентов удалось вылечиться.

Источник: Лента.Ру

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