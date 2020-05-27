Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19

27 мая 2020     11
Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19

20:10

Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

© Денис Абрамов РИА Новости

Отмечается, что соответствующие рекомендации подготовлены рабочей группой, которую возглавляют главный внештатный патологоанатом министерства академик РАН Георгий Франк, академик РАН Владимир Стародубов, главный внештатный патологоанатом Департамента здравоохранения Москвы профессор Олег Зайратьянц.

Сообщается, что эти рекомендации направлены в регионы для использования в работе.

Как отмечают в министерстве, «их реализация позволит усовершенствовать учёт случаев смерти от COVID-19 в качестве основной причины либо в составе прочих причин, которые могли осложнить течение основного заболевания». 

Источник: Россия Сегодня

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