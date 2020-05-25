Увеличилось число жертв пожара в больнице для зараженных коронавирусом в Москве

Число жертв пожара в московской больнице №50, где находились зараженные коронавирусом пациенты, увеличилось до двух. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что второй погибшей стала пожилая женщина, которую после возгорания госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения». Кроме того, ранее у пенсионерки был выявлен коронавирус.

Пожар в отделении реанимации столичной больницы №50 произошел 9 мая. Первым погибшим также стал пациент больницы, он скончался еще при пожаре. Неизвестно, лечился ли он от коронавирусной инфекции или от другого заболевания.

Причиной возгорания стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) производства фирмы «Авента-М». Впоследствии Роспотребнадзор проверил аппараты ИВЛ в столичных больницах и не выявил никаких сбоев в их работе.

Источник: Лента.Ру