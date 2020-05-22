В «Ахмате» рассказали о местонахождении и здоровье Кадырова

22 мая 2020     9
В «Ахмате» рассказали о местонахождении и здоровье Кадырова

17:16

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что почётный президент клуба Рамзан Кадыров находится в Чечне и пребывает в добром здравии.

© Саид Царнаев РИА Новости

«Всё хорошо со здоровьем у Кадырова. Никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. Он находится в Чечне. У него всё хорошо, он руководил и, дай бог, будет руководить нами долгие годы», — цитирует Айдамирова РБК.

Ряд СМИ сообщал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров был доставлен в Москву с подозрением на коронавирус.

Ранее Емельяненко рассказал о состоянии Кадырова.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе на полигоне МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ
В Севастополе на полигоне МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ

Сегодня на полигоне МЧС в долине Кара-Коба уничтожили девять снарядов Великой Отечественной войны, найденные в разных районах Севастополя на этой …


Спасатели Крыма помогли мужчине, который провёл в грязи пять часов
Спасатели Крыма помогли мужчине, который провёл в грязи пять часов

В 12:40 спасателям поступило сообщение о том, в районе Судака, в илистом дне реки Суук-Су застрял мужчина и ему требуется …


Мошенники списали со счетов жительницы Ялты почти миллион рублей
Мошенники списали со счетов жительницы Ялты почти миллион рублей

Жительницы Ялты лишилась 917 тысяч рублей, которые злоумышленники сумели за несколько минут списать с ее банковских счетов. В МВД по …


В «Ахмате» рассказали о местонахождении и здоровье Кадырова
В «Ахмате» рассказали о местонахождении и здоровье Кадырова

17:16 Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что почётный президент клуба Рамзан Кадыров находится в Чечне и пребывает в добром …


Росздравнадзор: для подтверждения COVID-19 мало теста на антитела
Росздравнадзор: для подтверждения COVID-19 мало теста на антитела

17:18 Росздравнадзор сообщает, что результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19. © …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты