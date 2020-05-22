В «Ахмате» рассказали о местонахождении и здоровье Кадырова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что почётный президент клуба Рамзан Кадыров находится в Чечне и пребывает в добром здравии.

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«Всё хорошо со здоровьем у Кадырова. Никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. Он находится в Чечне. У него всё хорошо, он руководил и, дай бог, будет руководить нами долгие годы», — цитирует Айдамирова РБК.

Ряд СМИ сообщал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров был доставлен в Москву с подозрением на коронавирус.

Ранее Емельяненко рассказал о состоянии Кадырова.