В Алтайском крае возбудили дело из-за гибели четырёх человек при пожаре

26 апреля 2020     16
В Алтайском крае возбудили дело из-за гибели четырёх человек при пожаре

09:10

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и троих детей в результате пожара в частном доме в Алтайском крае. Об этом говорится в сообщении регионального управления СК.

globallookpress.com

Пожар произошёл в селе Маралиха Чарышского района.

Погибли 34-летняя женщина, двое мальчиков в возрасте 16 и семи лет, а также двухлетняя девочка.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — заявили в ведомстве. 

По данным СК, предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. На месте ЧП работает следственная группа. 

Ранее два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Российские десантники первыми в мире прыгнули с высоты 10 километров в Арктике
Российские десантники первыми в мире прыгнули с высоты 10 километров в Арктике

Видео: t.me/BorodaV Российские десантники первыми в мире прыгнули с парашютами с высоты 10 километров в Арктике. Об этом сообщил замминистра …


В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым
В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым

В Чечне вся мужская часть личного состава МЧС побрилась налысо по примеру главы республики Рамазана Кадырова. Фотографию спасатели опубликовали в …


В Германии футболистам предложили отказаться от секса ради возобновления сезона
В Германии футболистам предложили отказаться от секса ради возобновления сезона

Руководство немецкой Бундеслиги разработало план по возобновлению сезона 9 мая. Об этом сообщает Daily Mail. По информации издания, футболистам предложили …


Предприниматели Севастополя изготавливают для врачей детали противочумных костюмов
Предприниматели Севастополя изготавливают для врачей детали противочумных костюмов

В Севастополе комплектующие для противочумных костюмов и медицинские маски начали печатать на 3-Д принтерах. Если у вас есть такой, вы …


Число случаев коронавируса в Крыму достигло 69
Число случаев коронавируса в Крыму достигло 69

За сутки в республике Крым зафиксировано два новых случая заболевания: в Алуште и Бахчисарайском районе.  В Алуште заболела женщина 1925 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты