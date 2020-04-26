В Алтайском крае возбудили дело из-за гибели четырёх человек при пожаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и троих детей в результате пожара в частном доме в Алтайском крае. Об этом говорится в сообщении регионального управления СК.

globallookpress.com

Пожар произошёл в селе Маралиха Чарышского района.

Погибли 34-летняя женщина, двое мальчиков в возрасте 16 и семи лет, а также двухлетняя девочка.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — заявили в ведомстве.

По данным СК, предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. На месте ЧП работает следственная группа.

Ранее два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве.