В Аргентине продлили до 26 апреля карантин из-за коронавируса

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что карантин, введённый в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, будет продлён до 26 апреля.

Фернандес заявил, что «карантин имеет смысл»

«Нам удалось замедлить скорость заражений … Карантин продолжится … До 26 апреля включительно», — цитирует его РИА Новости.

При этом предполагаются определённые послабления для ряда отраслей, например, будет разрешено работать автомеханикам и сотрудникам шиномонтажа. Также начнут работать банки.

Кроме этого у глав провинций появится право предложить послабления в рамках карантина.

Число подтверждённых случаев COVID-19 в Аргентине составляет 1975 человек, 82 скончались, выздоровели 375.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.