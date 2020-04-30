В Боливии действие карантина продлено до 10 мая

30 апреля 2020     10
В Боливии действие карантина продлено до 10 мая

02:16

Власти Боливии приняли решение продлить действие режима карантина до 10 мая. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента страны Жанин Аньес.

«Я знаю, что многие задавались сегодня вопросом, будет ли продлён карантин. Ответ — будет продлён до 10 мая», — приводит её слова El Deber.

Аньес уточнила, что с 11 мая Боливия перейдёт к новой форме карантина.

В марте сообщалось о переносе на неопределённый срок выборов президента Боливии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

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