В Боливии у 71 полицейского выявили коронавирус

5 мая 2020     10
В Боливии у 71 полицейского выявили коронавирус

02:11

Глава МВД Боливии Артуро Мурильо сообщил, что в стране у 71 полицейского выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

«У меня нет данных по подозрительным случаям, но положительные результаты выявлены у 71 (полицейского), двое, к нашему большому сожалению, погибли», — цитирует РИА Новости Мурильо.

Отмечается, что всего в Боливии подтверждены 1594 случаев заражения COVID-19, 166 пациентов вылечились, 76 скончались.

Ранее сообщалось, что в Бразилии число случаев инфицирования COVID-19 за сутки увеличилось на 4075 и достигло 105 222.

Источник: Россия Сегодня

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