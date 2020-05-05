В Боливии у 71 полицейского выявили коронавирус

Глава МВД Боливии Артуро Мурильо сообщил, что в стране у 71 полицейского выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

«У меня нет данных по подозрительным случаям, но положительные результаты выявлены у 71 (полицейского), двое, к нашему большому сожалению, погибли», — цитирует РИА Новости Мурильо.

Отмечается, что всего в Боливии подтверждены 1594 случаев заражения COVID-19, 166 пациентов вылечились, 76 скончались.

Ранее сообщалось, что в Бразилии число случаев инфицирования COVID-19 за сутки увеличилось на 4075 и достигло 105 222.