В Бурятии частично сняли ограничительные меры

13 мая 2020     12
В Бурятии частично сняли ограничительные меры

05:28

В Бурятии частично сняли ограничительные меры, которые были введены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал изменения в указ главы Бурятии… из которого следует, что режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий, частично для торговых предприятий непродовольственными товарами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения действуют в тех сферах, где возможно массовое скопление людей. К примеру, закрыты театры, кинозалы, заведения общественного питания, спортивные площадки и помещения.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции в Бурятии продлён до 31 мая.

Источник: Россия Сегодня

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