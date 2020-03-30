В Бурятии число заражённых коронавирусом выросло до 13

За сутки в 26 регионах России выявили 270 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России COVID-19 заражены 1534 человека .

Как сообщает РИА Новости , в регионе проводятся противоэпидемические мероприятия, которые включают определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организацию их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства со ссылкой на данные оперативного штаба.

В Бурятии число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 13 человек.

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