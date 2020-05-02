В центре Москвы появились картины с медиками-супергероями

В центре Москвы начали появляться картины, изображающие медиков, которые борются с коронавирусом, в виде супергероев, античных героев и ангелов. Об этом в субботу, 2 мая, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Так, на работах можно увидеть женщину-врача на коне в образе Георгия Победоносца, поражающую коронавирус гигантским шприцем, медика в защитном костюме, которые укрывает пациентов от инфекции щитом, а также медработников в масках и халатах с белыми ангельскими крыльями за спиной.

Фото: организаторы акции

Полотна размером 100 на 100 сантиметров размещают неизвестные художники-акционисты. Десятки картин уже появились на зданиях жилых домов, больниц и других учреждений на Яузской, Верхней Радищевской, Марксистской, Абельмановской улицах, а также в Тетеринском, Марксистском и Большом Ватином переулках. При этом авторы прикрепляют свои работы к стенам специальным, не повреждающим поверхность составом.

В конце апреля главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что за время эпидемии в России умерли более 70 врачей с коронавирусом. По его словам, число инфицированных медработников в стране постоянно растет, во многих регионах зарегистрированы множественные очаги заражения, в первую очередь в медицинских организациях.

//нет времени на отдых. Пирогова V3 .oscar-link { display: block; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 84.375%; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/01/15/20200501151310511/original_33e835dae92721d118b2e5c49c1ca4fb.jpeg"); } @media screen and (min-width: 769px) { .oscar-link { padding-bottom: 43.55%; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/01/15/20200501151354209/original_7d90344b0f8df3f0e6f01c961e09b04b.jpg"); } }

Источник: Лента.Ру