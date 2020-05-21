В Чечне запретили передвижение в период празднования Ураза-байрама

Передвижение по Чечне будет запрещено в период празднования Ураза-байрама с 23 по 26 мая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в МВД республики.
«В связи с праздником объявлены четыре выходных дня и, соответственно, в эти дни не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.
В отношении нарушителей режима самоизоляции будут предприняты соответствующие меры.
Ранее президент России Владимир Путин попросил мусульман отпраздновать Ураза-байрам дома.