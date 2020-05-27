В Чувашии прокомментировали исковое заявление экс-главы республики

27 мая 2020     12
В Чувашии прокомментировали исковое заявление экс-главы республики

14:17

В пресс-службе врио главы Чувашии Олега Николаева прокомментировали исковое заявление экс-главы республики Михаила Игнатьева в Верховный суд.

© Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Об этом сообщает ФАН.

«Насколько я знаю, особых контактов между Игнатьевым и Николаевым не было. Может быть, условная передача дел в начале. Встреч в последнее время точно не было», — заявил пресс-секретарь Александр Кузин.

Тем не менее, по его словам, администрация главы республики в курсе ситуации.

Как отметил Кузин, региональные власти занимаются решением других вопросов.

«Человек подал иск — он имеет на это право. Что в иске — мы не знаем. С нами иск не согласовывал», — добавил пресс-секретарь.

26 мая стало известно, что бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде приказ российского президента Владимира Путина о своём увольнении. Как сообщалось, иск поступил 20 мая, а его рассмотрение назначено на 10:00 мск 30 июня. В качестве ответчика в иске указан президент Российской Федерации. 

29 января президент Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия. 

Отставка последовала после публикации в сети записи, на которой видно, как Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин.

Верховный суд отклонил часть требований по иску.

Источник: Россия Сегодня

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