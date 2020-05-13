В «Динамо» пожелали выздоровления заразившемуся COVID-19 Соловьёву

Ранее сообщалось , что футболиста «Тотенхэма» Деле Алли избили и ограбили во время игры на бильярде.

«13 мая стало известно, что у председателя совета директоров ФК «Динамо» и первого заместителя председателя правления Банка ВТБ Юрия Соловьёва диагностирована коронавирусная инфекция. Желаем Юрию Алексеевичу скорейшего выздоровления!», — говорится в заявлении.

Текс сообщения выложен в официальном аккаунте бело-голубых в Twitter .

В «Динамо» выпустили заявление по поводу госпитализации председателя совета директоров клуба Юрия Соловьёва после заражения коронавирусом.

В «Динамо» пожелали выздоровления заразившемуся COVID-19 Соловьёву 23:43 В «Динамо» выпустили заявление по поводу госпитализации председателя совета директоров клуба Юрия Соловьёва после заражения коронавирусом. РИА Новости © …



Глава Архангельской области назвал сроки референдума о слиянии с НАО 23:44 Временно исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что референдум об объединении с Ненецким автономным округом (НАО) планируется …



Школьникам разрешили самим выбрать необходимое число предметов ЕГЭ Выпускники российских школ смогут самостоятельно выбрать, сколько сдавать предметов ЕГЭ. Об этом агентству ТАСС рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Материалы …



МИД отказался лишить аккредитации издания за статьи о коронавирусе в России Министерство иностранных дел ответило на просьбу лишить аккредитации американские издания The New York Times и Financial Times за статьи о …

