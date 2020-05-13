В «Динамо» пожелали выздоровления заразившемуся COVID-19 Соловьёву

13 мая 2020     10
В «Динамо» пожелали выздоровления заразившемуся COVID-19 Соловьёву

23:43

В «Динамо» выпустили заявление по поводу госпитализации председателя совета директоров клуба Юрия Соловьёва после заражения коронавирусом.

РИА Новости © Евгений Биятов

Текс сообщения выложен в официальном аккаунте бело-голубых в Twitter.

«13 мая стало известно, что у председателя совета директоров ФК «Динамо» и первого заместителя председателя правления Банка ВТБ Юрия Соловьёва диагностирована коронавирусная инфекция. Желаем Юрию Алексеевичу скорейшего выздоровления!», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что футболиста «Тотенхэма» Деле Алли избили и ограбили во время игры на бильярде.

Источник: Россия Сегодня

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