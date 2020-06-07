В ДНР в результате ЧП на шахте погиб один человек

В самопровозглашённой Донецкой народной республике один человек погиб и один пострадал в результате несчастного случая на шахте в Макеевке. Об этом информирует пресс-служба МЧС ДНР.

РИА Новости

«Макеевка. Шахта «Холодная Балка» — несчастный случай на производстве. Выпавшим из кровли куском породы смертельно травмирован горнорабочий», — заявили в министерстве.

Также при ЧП в этой шахте пострадал ещё один рабочий, его доставили в больницу.

В сообщении говорится, что 6 июня ещё один инцидент произошёл на шахте в городе Кировское, где из-за обрушения куска породы горняк получил травмы. Пострадавшего госпитализировали.

В марте в Коми два человека погибли в шахте из-за выброса метана.