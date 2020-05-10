В Екатеринбурге из-за коронавируса на карантин закрыли роддом

10 мая 2020     1
В Екатеринбурге из-за коронавируса на карантин закрыли роддом

18:31

В Екатеринбурге роддом Городской клинической больницы №40 закрыли на карантин из-за пациентки с коронавирусной инфекцией COVID-19.

© Павел Лисицын РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.

«Предписанием Роспотребнадзора введены карантинные меры в роддоме ГКБ №40 из-за зафиксированного случая COVID-19 у одной из пациенток, госпитализированных туда накануне», — сказали в штабе.

Отмечается, что в отделении незамедлительно были приняты все меры, положенные в таких случаях: установление контактов, постконтактное тестирование, изоляция, дезинфекция и так далее.

По данным оперштаба, всех рожениц из ГКБ №40 переводят в перинатальный центр Екатеринбурга и областной перинатальный центр.

Ранее в Курганской области закрыли на карантин Центральную районную больницу Юргамышского района. Она приостановила работу из-за выявления коронавируса у одного из пациентов.

Источник: Россия Сегодня

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